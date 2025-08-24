Muğla’nın en zengin ve en fakir ilçeleri açıklandı!

Türkiye'nin önemli turizm ve tarım kentlerinden biri olan Muğla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sosyoekonomik açıdan da Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden oldu. TÜİK'in açıkladığı ilçelerin sosyoekonomik verilerine göre, Muğla'nın en zengin ilçesi Menteşe ikinci olarak Marmaris ve Fethiye oldu. En fakir ilçesi ise Seydikemer ve Kavaklıdere olarak belirlendi. TÜİK'in il ve ilçe bazında sosyoekonomik seviye skoru ve sosyoekonomik seviye sınıflamasına göre hanehalklarının oranını belirlediği sosyoekonomik seviye verileri yayınlandı. Sosyoekonomik seviye gruplarına göre; araştırmada hane halkını oluşturan fertlerin gelir seviyesi, ortalama eğitim süresi ve meslek bilgileri ele alındı.

FETHİYE ORTA SEVİYE

En üst [A+] ve üst [A] sosyoekonomik seviye gruplarında Muğla'nın en gelişmiş ilçesi Menteşe. Muğla'nın en gelişmiş ikinci ilçesi üst seviye yüzde 11,6 ile Marmaris ve Fethiye oldu. Marmaris'in ortalama SES skoru 141 olurken, Fethiye'nin skoru 137 olarak açıklandı