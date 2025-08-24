Son dakika: İzmir'de elektrik kesintisi 24 Ağustos Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektirkler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 AĞUSTOS PAZAR
10:00 - 13:00
ALİAĞA / İZMİR
Karakuzu
Çıtak
Uzunhasanlar
Yalı
Güzelhisar
Çoraklar
09:00 - 12:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Balatçık
09:00 - 15:00
GAZİEMİR / İZMİR
Fatih
10:00 - 13:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Akalan
09:00 - 12:00
MENEMEN / İZMİR
29 Ekim
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hacıhasan
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
İbni Melek
09:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Tepeköy