Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de elektrik kesintisi 24 Ağustos Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve kesinti süreleri paylaşıldı. İşte 24 Ağustos Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektirkler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 AĞUSTOS PAZAR

10:00 - 13:00
ALİAĞA / İZMİR
Karakuzu
Çıtak
Uzunhasanlar
Yalı
Güzelhisar
Çoraklar

09:00 - 12:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Balatçık

09:00 - 15:00
GAZİEMİR / İZMİR
Fatih

10:00 - 13:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Akalan

09:00 - 12:00
MENEMEN / İZMİR
29 Ekim

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hacıhasan

09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
İbni Melek

09:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Tepeköy

