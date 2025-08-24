Yüzüklü bronz kol yıllar sonra sergide

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün sağladığı ödenekle, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde hummalı bir çalışma başladı. Müzenin, küçük eserler ve taş eserler salonlarında teşhir yenileme çalışmaları yapıldı. 1790 metrekare olan salonların yıllardır değişmeyen ve oldukça eskiyen vitrinleri, binanın iç duvar boyaları yenilendi. Uzun süredir teşhirde olan eserlerin yerine de depoda bulunan birçok eser, ilk kez teşhire çıktı. Toplam 1300 eser, depodan çıkarak tarih tutkunlarına sunuldu. Birçok eserin ilk kez ziyaretçiye sunulduğunu belirten Müze Müdürü Savaş Gürbüz, bunlardan birinin de Roma Dönemi'ne ait, parmağında yüzük olan bronz bir kol olduğunu söyledi. Gürbüz, "Foça'da, denizden bulunmuş bir eserimiz. 1980 yılında müzemize getirilmiş. Restorasyon çalışması yapılıp, teşhire hazırlandı. 45 yıl sonra bu bronz kol sergiye alındı. Önemli bir yöneticiye ait olabilir. Başı olmadığı için kime ait olduğunu tespit edilememiş. Parmağında bir yüzük var, yaklaşık 2 bin yıllık bir eser" diye konuştu.