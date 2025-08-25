İzmir elektrik kesintisi 25 Ağustos Pazartesi

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri paylaştı. İşte 25 Ağustos Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Son dakika haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri paylaştı. İşte 25 Ağustos Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
09:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı
09:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Çınardibi
Osmanlar
10:00 - 17:00
BEYDAĞ / İZMİR
Halıköy
09:00 - 13:00
BUCA / İZMİR
Atatürk
10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Salihler
Kabakum
Kıratlı
Gökçeağıl
14:00 - 17:00
GAZİEMİR / İZMİR
Fatih
10:00 - 16:00
GAZİEMİR / İZMİR
Zafer
10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Uzundere
09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Aksoy
09:00 - 12:00
KONAK / İZMİR
Güney
Zeytinlik
09:30 - 11:30
MENDERES / İZMİR
Gümüldür Fevzi Çakmak
Gümüldür Atatürk
11:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
Camiikebir
Çavuş
10:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bıçakçı
Bademli
Pirinççi
09:00 - 16:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Çolak İbrahim Bey
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
İhsaniye
Boynuyoğun
09:00 - 12:00
TORBALI / İZMİR
Torbalı
09:00 - 12:00
URLA / İZMİR
Balıklıova