  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 25 Ağustos Pazartesi

İzmir elektrik kesintisi 25 Ağustos Pazartesi

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün arıza ve çalışma kaynaklı pek çok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintilerin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de bugün elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 25 Ağustos Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir elektrik kesintisi 25 Ağustos Pazartesi

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri paylaştı. İşte 25 Ağustos Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir elektrik kesintisi 25 Ağustos Pazartesi

09:00 - 17:00

ALİAĞA / İZMİR

Çakmaklı

09:00 - 17:00

BAYINDIR / İZMİR

Çınardibi

Osmanlar

10:00 - 17:00

BEYDAĞ / İZMİR
Halıköy

İzmir elektrik kesintisi 25 Ağustos Pazartesi

09:00 - 13:00

BUCA / İZMİR

Atatürk

10:00 - 16:00

DİKİLİ / İZMİR

Salihler

Kabakum

Kıratlı

Gökçeağıl


14:00 - 17:00

GAZİEMİR / İZMİR

Fatih

10:00 - 16:00

GAZİEMİR / İZMİR

Zafer


10:00 - 16:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Uzundere

İzmir elektrik kesintisi 25 Ağustos Pazartesi

09:00 - 15:00

KARŞIYAKA / İZMİR

Aksoy

09:00 - 12:00

KONAK / İZMİR

Güney

Zeytinlik

09:30 - 11:30

MENDERES / İZMİR

Gümüldür Fevzi Çakmak

Gümüldür Atatürk

11:00 - 13:00

MENEMEN / İZMİR

Camiikebir

Çavuş

10:00 - 17:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

çakçı

Bademli
Pirinççi

09:00 - 16:00

SEFERİHİSAR / İZMİR

Çolak İbrahim Bey

09:00 - 17:00

TİRE / İZMİR

İhsaniye

Boynuyoğun

09:00 - 12:00

TORBALI / İZMİR

Torbalı

09:00 - 12:00

URLA / İZMİR

Balıklıova

PLANLI KESİNTİ HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA