İZSU’dan İzmir’in o ilçelerine su kesintisi uyarısı: 25 Ağustos Pazartesi

Bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İZSU çalışma ve arıza kaynaklı yaşanacak kesintilerin ilçelerini ve saatlerini açıkladı. İşte 25 Ağustos Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
ÇEŞME YALI
25.08.2025 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ CUMHURİYET, GAZİPAŞA, İSMETPAŞA, SALİMBEY
25.08.2025 saat 12:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ BADEMLİ
25.08.2025 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN İSKELE
25.08.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA BOSTANLI
25.08.2025 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK AKARCALI, HASAN ÖZDEMİR, KOCAKAPI, KÜÇÜKADA, LALE, UMURBEY, VEZİRAĞA, YENİDOĞAN, YEŞİLDERE, 19 MAYIS
25.08.2025 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES OĞLANANASI ATATÜRK, OĞLANANASI CUMHURİYET
25.08.2025 saat 09:33 ile 11:33 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA DENİZLİ
25.08.2025 saat 09:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA İÇMELER
25.08.2025 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ, 85.YIL CUMHURİYET
25.08.2025 saat 09:31 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN ATATÜRK, ATATÜRK PLASTİK OSB, CUMHURİYET, GÖLCÜK, IRMAK, İNCİRLİ PINAR, İSMET İNÖNÜ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, UĞUR MUMCU, ULUS, YAHŞELLİ, YEŞİL PINAR, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, 9 EYLÜL
25.08.2025 saat 23:00 ile 26.08.2025 saat 05:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ OCAKLI
25.08.2025 saat 09:12 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BADEMLİ, BIÇAKÇI, PİRİNÇÇİ
25.08.2025 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.