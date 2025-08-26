İzmir'de acı olay! Şükrü'ye gölette sessiz veda

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayındır ilçesinde 15 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. İddiaya göre, iki arkadaşı ile birlikte yüzmenin yasak olduğu Ergenli Barajı'na gelen Şükrü Yencilek, sıcak havanın bunaltan etkisini baraj gölünde serinleyerek gidermek istedi.

Göle giren arkadaşları ile giren Yencilek. bir süre yüzdükten sonra bir anda gözden kayboldu. Panikleyen arkadaşları tüm çabalarına rağmen kendisine ulaşamayınca, sudan çıkıp durumu jandarma ekiplerine haber bildirdi.