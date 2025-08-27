AK Partili Çankırı’dan belediyeye tepki: CHP yönetiminde İzmir açık hava çöplüğüne dönüştü





AÇIK HAVA ÇÖPLÜĞÜ

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, yangın çıkan bölgede inceleme yaptı, esnafı gezerek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Çankırı yaptığı açıklamada, "Çöpler toplanmadığı için sokak ortasında yakılıyor. Esnaf ve vatandaşlar mağdur, maske takmadan dolaşmak çok zor. CHP yönetiminde İzmir adeta artık açık hava çöplüğüne dönüştü. Körfez kokuyor, çöp dağları büyüyor. Vatandaşın gündemi çöp, koku, susuzluk iken; muhalefetin gündemi parti içi hesaplar ve cezaevi ziyaretleri" diye konuştu.

