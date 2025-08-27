İzmir'de kooperatif skandalı! AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki: Özür dileyeceğine yalan söylüyor

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da, Özel'in açıklamalarını şaşkınlıkla okuduğunu dile getirdi. Kırkpınar, "Yolsuzluk ne zamandan beri talihsizlik olarak görülüyor. Bunlar için her yol mübah. Liyakattan bahseder eş, dost akraba kim varsa belediyelerden kadro verirler. Yolsuzluk yapar talihsizlik olarak görürler. Ama bunlar ne olarak görürse görsün milletimiz bunların ne yaptığını çok iyi biliyor ve görüyor" diye konuştu. Toplanan paraları, yapılmayan binaları, yolsuzluğu ve hırsızlığı 'Talihsizlik' olarak gören Özel'in hedef saptırdığını vurgulayan Kırkpınar, "Kooperatif kurulmasının doğru bir iş olduğunu görüp, yüzlerce kişiden toplanan paraların akıbeti ile ilgili tek kelime etmemek ve yaşanan mağduriyetleri görmezden gelmek

aymazlıktır" şeklinde konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise, Özgür Özel'in kooperatif soruşturması üzerinden yaptığı açıklamalara sert çıkarak, "Asıl sorulması gereken şudur: Bu insanlar çareyi kime anlattı? Seslerini kime duyuramadı? Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, CHP İzmir İl Başkanlığı'na ve CHP Genel Merkezi'ne... Sayın Özel de dahil, hiçbir CHP'li yetkili bu insanların kapısını çalmadı, bir kez olsun dinleme gereği duymadı" dedi.