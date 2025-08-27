  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de trafik polisine saldırmıştı! O şüpheli tutuklandı

İzmir'de trafik polisine saldırmıştı! O şüpheli tutuklandı

İzmir'de işlem yapmak isteyen trafik polisine tekmeli ve yumruklu saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden E.S., tutuklandı.

DHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de trafik polisine saldırmıştı! O şüpheli tutuklandı

Olay, 25 Ağustos saat 14.00 sıralarında Eşrefpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kasksız gördükleri bir motosikletliyi durdurdu. Bu sırada işlem yapmak isteyen polis memuru, tekmeli ve yumruklu saldırıya uğradı.

İzmir’de trafik polisine saldırmıştı! O şüpheli tutuklandı

O anlar, cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde; sırtı dönük polis memuruna koşarak gelen şüphelilerden birinin tekme ve yumruklarla saldırması yer alıyor. Bu sırada polisin de karşılık vererek şüpheliyi durdurmak istediği görülüyor.

İzmir’de trafik polisine saldırmıştı! O şüpheli tutuklandı

Olay yerine destek polis ekiplerinin de gelmesiyle şüpheliler M.B. (38) M.S. (54) E.S. (37), gözaltına alındı. Şüphelilerden M.B. emniyetteki işlemleri sonrası salıverildi. Adliyeye sevk edilip Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden E.S. tutuklanırken, M.S. ise serbest bırakıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA