Motosiklet sürücüsü çocuk kazada öldü

İZMİR Ödemiş'te otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı ise hafif yaralandı. Kaza, önceki gün saat 15.30 sıralarında Pirinççi-Bıçakçı yolunda meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan 15 yaşındaki Hazım Çakır, iddiaya göre şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen Ersin Yüksel'in (44) kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, yolcu konumundaki Atlas Özdemir (15) hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Çakır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Atlas Özdemir'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.