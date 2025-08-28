İzmir’de kooperatif mağdurlarından Özgür Özel’e kırmızı halılı tepki

Tarih boyunca "kırmızı halı"nın seçilmişlerin ve güçlülerin ayrıcalığını simgelediğini ifade eden Alpyavuz, "Bugün İzmir'de görüyoruz ki, seçilmişler için kırmızı halılar seriliyor, ziyaretler düzenleniyor ve kameralar karşısında destek mesajları veriliyor. Ya biz, kooperatif mağdurları? Hayatlarının birikimlerini kaybeden, evsiz kalmış, borç batağına sürüklenen binlerce yurttaş ne olacak? Bizlere kırmızı halı yok, ziyaret yok, dayanışma yok." dedi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 25 Ağustos'ta Buca Ceza İnfaz Kurumu'nda önünde yaptığı açıklamalara tepki gösteren Alpyavuz, yönetimleri değişen kooperatiflerin eski yöneticileri hakkında açılan dosyaların dikkate alınıp alınmadığını sordu.



Alpyavuz mağdurların taleplerinin göz ardı edildiğini ileri sürerek, şunları kaydetti:



"Bizler, hakkını arayan kooperatif mağdurları olarak, kırmızı halının üstünde yürüyen değil, halının altında ezilenleriz. Bugün kırmızı halıyı onların cezaevi kapısına seriyoruz. Bu halının üzerinde yürüyen herkes bilsin. Biz bu tiyatroyu izlemeyeceğiz. Biz bu adaletsizliğinizi unutmayacağız. Biz bu mağduriyeti affetmeyeceğiz."



