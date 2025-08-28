İzmir’de kooperatif mağdurlarından Özgür Özel’e kırmızı halılı tepki

İzmir Büyükşehir Belediyesinin başlattığı konut projeleri ilerlemediği için evlerine kavuşamayan hak sahipleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 25 Ağustos'taki açıklamalarına tepki amacıyla cezaevi önünde kırmızı halı serdi.
Kooperatif soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İzmir Büyükşehir Belediye bulunduğu Buca Ceza İnfaz Kurumu önünde toplanan grup, "Belediyeye güvendik, mağdur olduk", "Mağdurlar burada, hırsızlar nerede?" yazılı pankartlar taşıdı.
İzmir Kooperatif Mağdurları Birliği Üyeleri adına konuşan S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpyavuz, cezaevi önüne kırmızı bir halı sererek eylem yapacaklarını söyledi.
Grup adına konuşan İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpyavuz, kırmızı halıyı mağdurların gözyaşını ve adalet arayışını görünür kılmak için serdiklerini belirtti.