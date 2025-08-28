Trafik polisine saldıran süpheli tutuklandı

İZMİR'DE işlem yapmak isteyen trafik polisine tekmeli ve yumruklu saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden E.S., tutuklandı. Eşrefpaşa Caddesi'nde Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kasksız gördükleri bir motosikletliyi durdurdu.

Bu sırada işlem yapmak isteyen polis memuru, tekmeli ve yumruklu saldırıya uğradı. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi. Olay yerine destek polis ekiplerinin de gelmesiyle şüpheliler M.B. (38) M.S. (54) E.S. (37), gözaltına alındı. Şüphelilerden M.B. emniyetteki işlemleri sonrası salıverildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.S. tutuklanırken, M.S. ise serbest bırakıldı.