  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir Trafik polisine saldıran süpheli tutuklandı

Trafik polisine saldıran süpheli tutuklandı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Trafik polisine saldıran süpheli tutuklandı

İZMİR'DE işlem yapmak isteyen trafik polisine tekmeli ve yumruklu saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden E.S., tutuklandı. Eşrefpaşa Caddesi'nde Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kasksız gördükleri bir motosikletliyi durdurdu.

Trafik polisine saldıran süpheli tutuklandı

Bu sırada işlem yapmak isteyen polis memuru, tekmeli ve yumruklu saldırıya uğradı. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi. Olay yerine destek polis ekiplerinin de gelmesiyle şüpheliler M.B. (38) M.S. (54) E.S. (37), gözaltına alındı. Şüphelilerden M.B. emniyetteki işlemleri sonrası salıverildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.S. tutuklanırken, M.S. ise serbest bırakıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA