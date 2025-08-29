İzmirli biyolog, memleketinde yeni bir kemirgen türü tespit etti

İZMİR'DE yaşayan biyolog Prof. Dr. Ferhat Matur, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaptığı çalışmada, Munzur Dağları'nda yeni yediuyur türü tespit etti. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Matur, yılın belirli dönemlerinde memleketi Tunceli'nin Ovacık ilçesine gelerek kemirgenlerle ilgili çalışmalar yürütüyor. Ovacık'ta da kayalık yediuyurlarının izini süren Matur, çalışmaları sonucunda Munzur Dağları'nın Eşek Meydanı Yaylası'nda bulduğu yeni türe, bilimsel adı "Dryomys anatolicus" olan "Anadolu Kayalık Yediuyuru" ismini vererek, makalesini Ankara Üniversitesi Dergisi'nde yayımladı.