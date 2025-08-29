Meşhur Çeşme kavununda hasat heyecanı başladı

İZMİR Çeşme Yarımadasında geleneksel olarak üretilen, tadı ve aromasıyla meşhur Çeşme kavununda hasat başladı. Çeşmeli üreticilerle birlikte hasada katılan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Çeşme kavununun 2021 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "coğrafi işaretli ürün" olarak tescillendiğini belirterek "İzmir'de yaklaşık 10 bin dekar alanda yaklaşık 22 bin ton kavun üretiliyor. Günümüzdeki bu meşhur kavunun üretimi, üreticilerin kendi ürettikleri kavunlardan aldıkları tohumlar ile gerçekleştiriliyor. Erkenci bir kavun ve depolamaya uygun. Taze tüketilen bir meyve olmakla birlikte uygun koşullarda 6 aydan daha fazla dayanıklı. Çeşme Kavunu, Ovacık ve Çiftlikköy ile Urla Nohutalan, Zeytineli, Birgi ve Barbaros mahallerinde üretiliyor" dedi.