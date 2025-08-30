Şehir eşkıyalarına baskın: 2 kişiye tutuklama

İzmir'e bağlı birçok ilçede iş yerlerini kurşunlayan şahıslara yönelik İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Bornova, Buca, Menemen ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.4 ilçede 8 ayrı iş yeri ve araçları kurşunlayan şehir eşkıyalarına yönelik operasyon başlatıldı. Son olarak Bornova'da gerçekleştirilen kurşunlama olayından kaçmaya çalışan şüpheliler kullandıkları tabancayla birlikte yakalandı.