İzmir’in o ilçelerinde 32 saatlik su kesintisi 31 Ağustos Pazar

Son dakika haberleri.. Bugün İzmir'in birçok ilçesinde yaşanacak su kesintilerinin detayları İZSU tarafından duyuruldu. Pek çok ilçede 32 saati bulacak kesintiler yaşanacak. İşte bugün İzmir'de meydana gelecek su kesintileri...
Menemen Yahşelli'den gelen 2200'lük isale hattında arıza nedeniyle 30.08.2025 (21:00) ile 01.09.2025 (05:00) saatleri arası zorunlu su kesintisi yapılacaktır.
Kesintiden etkilenecek bölgeler:
Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Gaziemir (tamamı)
Karabağlar: Abdi İpekçi,Ali Fuat Erden, Aydın, Bahriye Üçok, Barış, Cennetçeşme, Devrim, Esenyalı, Gazi, Günaltay, Cennetçeşme, İhsan Alyanak, Kibar, Limontepe, Metin Oktay, Özgür, Peker, Sevgi, Uğur Mumcu , Umut, Uzundere, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurdoğlu, Yüzbaşı Şerafettin, Kazım Karabekir, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Arap Hasan, Aşık Veysel, Bahar , Bozyaka, Reis, Gülyaka, Esenlik, Vatan, Tahsin Yazıcı, Refet Bele, Şehitler, Salih Omurtak, Doğanay, Maliyeciler, Basın Sitesi, Bozyaka, Poligon, Bahçelievler Mahalleleri
Menemen: 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Ulukent, Ulus, Uğur Mumcu, Yahşelli, Yeşilpınar, Zeytinlik Mahalleleri
Konak: Kılıçreis, Pirireis, Turgutreis, Kemalreis, Muratreis, Çankaya, Göztepe, Altıntaş Mahalleleri
KINIK YENİ
31.08.2025 saat 08:37 ile 13:37 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN GÖKTEPE
31.08.2025 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ÜÇ EYLÜL
31.08.2025 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BÜLBÜLLER, KERPİÇLİK, KIZILCA, SUÇIKTI, SÜLEYMANLAR, ÜZÜMLÜ, VELİLER
31.08.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ OĞUZLAR
30.08.2025 saat 22:05 ile 31.08.2025 saat 21:59 arasında yaklaşık 24 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KAZANLI
30.08.2025 saat 21:04 ile 31.08.2025 saat 17:00 arasında yaklaşık 20 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR CUMHURİYET
31.08.2025 saat 08:56 ile 11:56 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.