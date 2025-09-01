Son dakika: İzmir bu sabah zamma uyandı! İZBAN'da 90 dakika ücretsiz aktarma kaldırıldı

İzmir'de Ağustos ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde alınan kararlarla kentteki toplu ulaşım tarifeleri düzenlenmişti. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere şehir içi toplu ulaşıma zam yaptı.

Kent merkezinde uygulanan A Tarifesi kapsamında tam biniş ücreti 25 TL'den 30 TL'ye yükseldi. Öğrenci ücreti 10 TL'den 15 TL'ye, öğretmen binişi 17,72 TL'den 20 TL'ye, 60 yaş üstü biniş ücreti ise 20 TL'den 25 TL'ye çıkarıldı. Aylık öğrenci abonman kontör ücreti de 4,80 TL'den 6,34 TL'ye yükseldi. 90 dakika aktarma sistemi ise kent içi toplu ulaşımda devam ediyor. Buna göre ilk binişten sonraki 90 dakika içinde yapılan aktarmalar ücretsiz olacak.