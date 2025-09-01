İzmir Foça’da çöp rezaleti büyüyor: Vatandaşlar mağdur, Başkan Fıçı ısrarcı!

"HER ŞEYE ANONS VAR SU KESİNTİLERİNE YOK" Susuzluk probleminin de had safhada olduğuna değinen Yağcı; "Artı susuzluk. Sularımız kesiliyor devamlı. Buna da razı olduk. Evet, kuraklık var, küresel ısınma var, Bunları biliyoruz. Ama, her şey için belediye anons yapıyor burada. Cüzdan kayboldu, yaşlı bulundu anons ediyorlar. Bunlar çok güzel. Fakat suların kesileceğini de anons etseler. Sabah bir kalkıyoruz sular yok. Akşam yatıyoruz sular yok. Habersizce sularımız kesiliyor. İzmir'i arıyoruz, deniyor ki sizin belediyeniz ilgileniyor. Buradaki belediyeyi arıyoruz. İZSU ilgileniyor. Biz kime gideceğimizi, kimden yardım isteyeceğimizi şaşırmış durumdayız. Hakikaten buraya geldiğimize pişman olduk. Önceki günü dün arıyorduk, bugün dünü arıyoruz. Her geçen gün daha kötüye gidiyor burası. Lütfen sesimizi birileri duysun. Yetkililer duysun. Bu duruma bir çözüm bulunsun" dedi.





BAŞKAN FIÇI: "YİNELİYORUM, ATIKLARI TOPLAMAYACAĞIM"

Bir röportajında "Çevre atıklarını toplamadım, toplamayacağım" diyerek dikkat çeken bir çıkış yapan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, başta Foça'da yaşayan vatandaşlar olmak üzere, her kesimden, sosyal medyadan büyük tepki çekmişti. Başkan Fıçı, son açıklamasında sözünün arkasında olduğunu gösterdi. "Yaptığım bir röportajın kısacık bir bölümü alınıp, 'Belediye başkanı çöp toplamıyorum' dedi şeklinde algı oluşturmak suretiyle yaygınlaştırıldı. Yoğun bir şekilde çevre atıklarıyla ilgili mücadele etmemiz gereken 250 kilometre karelik bir alan olduğunu ve bu yıl özellikle çevre atıklarını toplamama kararı aldığımı beyan etmiştim. Bunun iki temel nedeni var: birisi, eğer siz evinizin içerisinde istemediğiniz şeyleri, Foçalıları rahatsız edecek boyutta sokağa yayarsanız herkes bundan şikayetçi oluyor. Bu hepimizi üzüyor. Çevre atıkları kırsalı geniş olan bütün belediyelerin en önemli sorunu. Bu yıl toplamadım, toplamayacağım da. Bunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Çünkü o çevre atıklarını, evindeki çekyatını, dışarıya koyma hakkı diğer vatandaşlara karşı yapılan bir kötü davranıştır. Yazın 400 binlere ulaşan bir nüfusun temizliğini, düzenini, asayişini, her şeyini, 36 bin resmi nüfus rakamı olan bir bütçeyle yapmaya çalışıyoruz. Bu kolay bir şey değil. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Mevzuat ve yasa çerçevesinde görevlerimizi yerine getiriyoruz. Seneye yaz'a, umut ediyorum ki tüm ekip, ekipman, araç gerecimizle, yaz dönemi Foça'ya hazır olacağız. Ama bu yıl o çevre atıkları oralarda duracak. Çünkü, zaten toplama şansım yok" dedi.