İzmir'de av sezonu başladı! Balık hali denizin ilk ürünleriyle doldu

Av sezonunun başlamasıyla birlikte aylardır ağlarını denizle buluşturmayı bekleyen balıkçılar gece saatlerinde serin sulara açıldı. İzmir'in Buca ilçesinde bulunan balık haline de denizin ilk ürünleri ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yaptığı konuşmada, "Bugün av sezonunun ilk günü. Bizim İzmir balık halinin bu zenginliğini, keyfini bugün değerli başkanlarımızla beraber yaşıyoruz. Hayırlı olsun, bereketli bir sezon olsun demek için buradayız. Diğer taraftan halimizin daha iyi olması için, deniz balıklarının daha temiz olması için, balık üretiminin daha fazla olması için de neler yapabiliriz onları da belki değerlendireceğiz bu ziyaret vesilesiyle. Sıkıntılı bir dönemde balık üretimi, balık avı da Türkiye için çok değerli bir üretim alanı ve ticaret alanı. İzmir Balık Hali Türkiye'de en fazla ihracatın yapıldığı, en fazla satışın yapıldığı hallerden birisi. Bu yönüyle gurur duyuyoruz. Bunu daha da geliştirmek için çalışmak istiyoruz. İnşallah hep beraber yapacağız öyle şeyleri ve bugün esnafımızı burada mutlu gördükçe, bereketi gördükçe içimiz açıldı açıkçası. Hayırlı olsun tüm balıkçı kardeşlerimize ve balıkçı esnafımıza" ifadelerini kullandı.