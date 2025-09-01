İzmir'de av sezonu başladı! Balık hali denizin ilk ürünleriyle doldu

Av sezonunun açılmasıyla birlikte balıkçılar gece saatlerinde "Vira bismillah" diyerek denize açıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte İzmir Buca Balık Hali, denizin ilk ürünleriyle doldu. Kent protokolü balıkçı esnafıyla bir araya gelerek bol bereketli bir sezon diledi.
Av sezonunun başlamasıyla birlikte aylardır ağlarını denizle buluşturmayı bekleyen balıkçılar gece saatlerinde serin sulara açıldı. İzmir'in Buca ilçesinde bulunan balık haline de denizin ilk ürünleri ulaştı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yaptığı konuşmada, "Bugün av sezonunun ilk günü. Bizim İzmir balık halinin bu zenginliğini, keyfini bugün değerli başkanlarımızla beraber yaşıyoruz. Hayırlı olsun, bereketli bir sezon olsun demek için buradayız. Diğer taraftan halimizin daha iyi olması için, deniz balıklarının daha temiz olması için, balık üretiminin daha fazla olması için de neler yapabiliriz onları da belki değerlendireceğiz bu ziyaret vesilesiyle. Sıkıntılı bir dönemde balık üretimi, balık avı da Türkiye için çok değerli bir üretim alanı ve ticaret alanı. İzmir Balık Hali Türkiye'de en fazla ihracatın yapıldığı, en fazla satışın yapıldığı hallerden birisi. Bu yönüyle gurur duyuyoruz. Bunu daha da geliştirmek için çalışmak istiyoruz. İnşallah hep beraber yapacağız öyle şeyleri ve bugün esnafımızı burada mutlu gördükçe, bereketi gördükçe içimiz açıldı açıkçası. Hayırlı olsun tüm balıkçı kardeşlerimize ve balıkçı esnafımıza" ifadelerini kullandı.
"TÜM REİSLERE RASGELE"
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise, "Öncelikle yeni sezon tüm balıkçı dostlara hayırlı uğurlu olsun. Çok yoğun emeğin harcandığı çok önemli bir sektör. Tüm reislere rasgele diyorum" dedi.
"UCUZ BALIK YEDİRECEĞİZ"
İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan da, "Şimdi değerli arkadaşlar biliyorsunuz 4,5 aylık bir av sezonu yasağı vardı. Bugün itibariyle av sezonumuz açıldı. Biz geceden beri denizden gerçekten çok olumlu haberler gelmeye başladı. Bol bereketli bir sene olacağının işaretidir bu. İnşallah halkımıza ucuz balık yedireceğiz diye düşünüyorum. İnşallah hayırlı, bereketli, bol kazançlı bir sezon olur" diye konuştu.
"BARBUN YOK, TEKİR YOK AMA UMUT VAR"
Balıkçı esnaflarından İbrahim İnce ise, "Yeni sezon öncelikle hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Bol kazançlı, bol bereketli olsun. İnşallah deniz bize, biz halkımıza balık yediririz. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Bu sezon hamsi bol var diyorlar. Ege'de sardalyacılık var diyorlar. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Barbun, tekir, kalamar yok. Trolde biraz zayıflık var. İnşallah gırgır balığı olur. Biz halkımıza balığımızı yediririz. Mesela bugün barbunlar 2 bin 500 liradan başlıyor. Karides 600, mercanlar bin lira, bin 500 lira, kalkan bin lira, kalamar bin lira, granyöz 350, deniz çuprası 500 lira" dedi.