İzmir’de iki sergiyi, ilk iki günde 15 bin kişi gezdi

İZMİR Alsancak'taki Kültürpark, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Folkart'ın iş birliğinde hazırlanan iki önemli sergiye ev sahipliği yapıyor. 94. İEF ile birlikte Atlas Pavyonu'nda ziyarete açılan sergide 'Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı - Mustafa Kemal Atatürk sergisi ve Refik Anadol'un 'Şifanın Algısı' ve 'Makine Rüyaları: Ege' eserleri ilgi gördü. İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu ile birlikte sergi alanını ziyaret eden Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "İZFAŞ'tan aldığımız verilere göre sergilerimizi ilk iki günde 15 bin kişi ziyaret etti. Bu bizim izin büyük bir gurur. Tüm halkımızı hem fuara hem de sergilerimize bekliyoruz" dedi. Sancak, bu yıl 94'üncüsü düzenlenen İEF'ye tekrar 'ana sponsor' olmaktan mutlu olduklarını söyledi. Sancak, kentin kültür ve sanat hayatına katkı sağlayacak projelere destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.