Ege’de sıcak hava dalgası etkili olacak

İZMİR başta olmak üzere Ege Bölgesi'nin birçok kenti bu yıl yüksek sıcaklıklar ve ardı ardına gelen kavurucu sıcak hava dalgalarından olumsuz etkilendi. Afrika ve Basra kaynaklı sıcak hava dalgalarının kıskacı altında kalan yurdumuz bu yıl iki aylık yaz mevsimi boyunca tam sekiz sıcak hava dalgasına maruz kaldı. Eylül ayı ile birlikte sıcaklıkların düşmesi beklenirken, Afrika'dan yeni bir sıcak hava dalgası geldi. 2-4 Eylül arasında etkili olması beklenen Afrika kökenli sıcak dalgasının uzun süre etkili olmaması bekleniyor. Sonbaharı özlemle bekleyenler serinliği ancak eylülün 10'undan sonra hissedecek.