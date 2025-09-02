İzmir'de cam cinayeti! Yeğenini katletti

TABANCAYLA YAKALANDI Alınan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bilal Yıldız, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Edip Yıldız, polis ekiplerince suç aleti tabancayla gözaltına alındı.

Amca yeğen arasındaki kavga kısa sürede büyüdü. Yeğen Bilal Yıldız hayatını kaybetti

Yeğen Bilal Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırılırken, gözaltına alınan ve ifadesi tamamlanan amca çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis iki aile arasında tekrar olay çıkmaması için geniş güvenlik tedbirleri aldı.