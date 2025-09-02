  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmirim kart bakiye sorgulama, yükleme ekranı

İzmirim kart bakiye sorgulama, yükleme ekranı

İzmirim kart bakiye sorgulama, ESHOT bakiye yükleme işlemi nasıl yapılır? soruları toplu taşıma kullananlar tarafından araştırılıyor. Eski adıyla Kentkart olan İzmirimKart'a online işlemler aracılığıyla bakiye yüklemek mümkün. İşte bakiye yükleme ekranı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmirim kart bakiye sorgulama, yükleme ekranı

İzmirlilerin toplu taşıma araçlarında sıklıkla kullandıkları İzmirimkarta bakiye yükleme nasıl gerçekleştirilir? İzmirim kart bakiye sorgulama ve ESHOT bakiye sorgulama nasıl yapılır? İşte İzmirim kart hakkında merak edilenler...

İzmirim kart bakiye sorgulama, yükleme ekranı

İZMİRİM KART BAKİYE YÜKLEME, İZMİRİM KART DOLUM NASIL YAPILIYOR?

Site açıldığında karşınıza pek çok seçenek çıkacaktır. Bu seçenekler şöyle:

İlk kart başvurusu

Kart başvuru durumu

Öğrenci kartı aktifleştirme

Dolum bayileri

Bakiye sorgulama

İzmirimkart TL yükleme

Tükenmez kart işlemleri

Bu seçenekler arasında yapmak istediğiniz işlem için üzerine tıklayarak, İzmirim kart dolum ya da İzmirim kart bakiye sorgulama işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

İzmirim kart bakiye sorgulama, yükleme ekranı

ESHOT bakiye sorgulama nasıl yapılır?

ESHOT bakiye sorgulama işlemi, İzmirli vatandaşların şehir içi ulaşımını sağlayan otobüs, metro, vapur, İZBAN ve tramvay gibi araçlarda kullandıkları İzmirim Kart (eski adıyla Kent Kart), ESHOT bakiye sorgulama sistemi ile yönetilmektedir.

İzmirim kart bakiye sorgulama, yükleme ekranı

ESHOT bakiye sorgulama ve yükleme işlemi ise İzmirim kart işlemleri ile aynı şekilde yapılmaktadır. Adım adım şu şekilde:

İzmirimkart platformuna erişim sağlamanız gerekmektedir.

Online İşlemler bölümüne giriş yapmanız gerekmektedir.

Cep telefonu numaranızı ve şifrenizi girerek Online İşlemler sayfasına giriş yapabilirsiniz.

Daha sonra sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA