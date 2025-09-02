İzmirim kart bakiye sorgulama, yükleme ekranı

İzmirlilerin toplu taşıma araçlarında sıklıkla kullandıkları İzmirimkarta bakiye yükleme nasıl gerçekleştirilir? İzmirim kart bakiye sorgulama ve ESHOT bakiye sorgulama nasıl yapılır? İşte İzmirim kart hakkında merak edilenler...
İZMİRİM KART BAKİYE YÜKLEME, İZMİRİM KART DOLUM NASIL YAPILIYOR?
Site açıldığında karşınıza pek çok seçenek çıkacaktır. Bu seçenekler şöyle:
İlk kart başvurusu
Kart başvuru durumu
Öğrenci kartı aktifleştirme
Dolum bayileri
Bakiye sorgulama
İzmirimkart TL yükleme
Tükenmez kart işlemleri
Bu seçenekler arasında yapmak istediğiniz işlem için üzerine tıklayarak, İzmirim kart dolum ya da İzmirim kart bakiye sorgulama işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.
ESHOT bakiye sorgulama nasıl yapılır?
ESHOT bakiye sorgulama işlemi, İzmirli vatandaşların şehir içi ulaşımını sağlayan otobüs, metro, vapur, İZBAN ve tramvay gibi araçlarda kullandıkları İzmirim Kart (eski adıyla Kent Kart), ESHOT bakiye sorgulama sistemi ile yönetilmektedir.
ESHOT bakiye sorgulama ve yükleme işlemi ise İzmirim kart işlemleri ile aynı şekilde yapılmaktadır. Adım adım şu şekilde:
İzmirimkart platformuna erişim sağlamanız gerekmektedir.
Online İşlemler bölümüne giriş yapmanız gerekmektedir.
Cep telefonu numaranızı ve şifrenizi girerek Online İşlemler sayfasına giriş yapabilirsiniz.
Daha sonra sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.