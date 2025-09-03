İzmir’de dev uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir ili genelinde son bir haftada jandarma tarafından düzenlenen 15 ayrı operasyonda toplam 180 kilogram kubar esrar ve bin 878 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ilgili cumhuriyet başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda 26 Ağustos 2025 - 01 Eylül 2025 tarihleri arasında 15 ayrı operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonlarda 180 kilogram kubar esrar ve bin 878 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.