İzmir'in gündeminden düşmüyordu! İnciraltı planlarında son viraj: Yeni kent ormanı geliyor

BÜYÜK YATIRIM HEDEFİ

Tayfun Karabulut'un paylaşımı şu şekilde: "Yıllardır süren belirsizlik ve iptallerin ardından, bugün İnciraltı planlamasının doğru zeminde, sağlam adımlarla ve etkili iletişimle ilerlediğini görmekteyiz. Bu gelişme sadece bizleri değil, tüm İzmir'i sevindirecek tarihi bir adımdır. İNGEDER, son bir yıl içinde üç yabancı yatırımcıyı ağırladı. Ağustos ayında İngiltere'nin farklı bölgelerinde otel yatırımları bulunan bir yatırımcıya, 4. nesil toprak sahiplerinden biri aracılığıyla İnciraltı'nın turizm potansiyeli tanıtıldı. 'Bugün 5. nesle ulaşan İnciraltı ve Bahçelerarası toprak sahipleri, İNGEDER ile kurdukları iletişim sayesinde İnciraltı'nın dünya çapında adeta bir turizm elçisi konumuna gelmiştir. Planların tamamlanmasıyla İzmir'e yaklaşık 10 milyar dolarlık yabancı yatırımın gelmesini hedefliyoruz."

