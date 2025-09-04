Dikili Belediyesi Pissa Koyu çöplüğe çevrildi

Pissa Koyu'nda yaz sezonu boyunca çadır kurup eğlenen, denizin ve güneşin tadını çıkaran tatilcilerden bazıları, geride çöplerini bırakıp gittiler. Dikili Belediyesi tarafından işletildiği halde sezon kapanınca sahipsiz kalan koyun, çöplerle dolu hali görenlerin içini sızlattı. Denize girilen kumsal alanlar çöplerle doldu. Gölgelik bölgeler, piknik artıklarından geçilmiyor. Güzelim doğa, insan eliyle kirletilip çöplüğe çevrildi.

Keyif yapanların ardında bıraktığı çirkin manzara; pet şişeler, poşetler, yiyecek artıkları ve çöplerle dolu bir sahil, çevre duyarlılığına sahip vatandaşların tepkilerine neden oldu.

Bu tabloyu görenler, "Doğa bize emanet ama biz emanete ihanet ediyoruz. Böyle sorumsuzluk olmaz! Bu memleketin güzelliğini kendi ellerimizle yok ediyoruz. Yazıklar olsun!" dediler.

Pissa Koyu'nun hali, sadece bireysel sorumsuzluğu değil aynı zamanda denetimsizliği de gözler önüne seriyor. Dikili Belediyesi sezon bitince çekiliyor, doğa harikası koy bir sonraki sezona kadar sahipsiz bekliyor.