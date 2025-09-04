İzmir'de bunalıma girip orman yakmıştı! Sanığın yargı süreci devam ediyor

İzmir 61. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık H.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü avukatı da salonda hazır bulundu. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü avukatı, bölgede aynı gün 2 ayrı yangının çıktığını, sanığın neden olduğu yangının ormanlık alana sıçradığını söyledi.





Yangında 85 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirten avukat, "Sanık hakkında ormana 4 kilometre uzaklıktaki alanda anız yakmak suretiyle yangın çıkarmaktan kamu davası açılmışsa da suç içerikleri 'kasten orman yakma' suçuna sebep olmuştur." dedi. Sanık H.Ö. ise suçlamayı reddederek, orman yangınıyla ilgisinin bulunmadığını savundu.



Cumhuriyet savcısı ise sanık hakkında oluşan suç unsurlarının değişebileceğini belirterek, yargılamanın ağır ceza mahkemelerinde görülebileceği yönünde görüş sundu. Hakim, kovuşturmanın genişletilmesine ve sanığın tutukluluğun devamına hükmederek duruşmayı ileri tarihe erteledi.