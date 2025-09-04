  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilotluk hayali mısır tarlasında bitti

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'ne eğitim uçağı düştü. Özel bir havayolu şirketinde kabin memuru olarak görev yapan Ödemişli Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetti.

SEVAL KONURALP

Giriş Tarihi:

Özel bir havayolu şirketinde kabin memuru olarak görev yapan Ödemişli Berfu Hatipoğlu'nun (31) kontrolündeki THK'ya ait eğitim uçağı, Selçuk'tan havalandıktan bir süre sonra kaza kırıma uğradı.

Berfu Hatipoğlu'nun cenazesi, paramparça olan Cessna tipi uçağın enkazından çıkarılarak adli tıp kurumuna kaldırıldı.

3 AYDIR EĞİTİM ALIYORDU
Torbalı Kırbaş Mahallesi'ndeki bir mısır tarlasına düşen uçağın pilotu Hatipoğlu olay yerinde can verdi.

3 aydır eğitim alan Hatipoğlu'nun kısa süre önce tek uçmaya başladığı öğrenildi

Pilot adayı genç kızın, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için bir süredir eğitim aldığı öğrenildi.

