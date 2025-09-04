İzmir’deki uçak kazasında hayatını kaybeden Berfu’ya acı veda

Dün sabah saat 08.39'da Selçuk Efes Havalimanından havalanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait Cessna tipi çift kişilik bir eğitim uçağı, saat 08.50 sıralarında Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve belediyeye bağlı arama kurtarma ekibi ile jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Uçağın düştüğünün belirlendiği bölge jandarma ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde pilot adayı Berfu Hatipoğlu'nun (31) hayatını kaybettiği bildirildi. Hatipoğlu'nun yalnız uçtuğu öğrenildi. Düşen eğitim uçağının ilk belirlemelere göre, irtifa kaybedip dik bir şekilde mısır tarlasına çakıldığı öğrenildi.

Bir kaç metre alandaki mısırları biçtiği görüldü. Olay yerinde uzmanlarca yapılan çalışmalar sürerken Berfu Hatipoğlu'nun cenazesi de uçak enkazından çıkartılarak cenaze aracına bindirildi.

GENÇ PİLOT ADAYINA ACI VEDA

Berfu Hatipoğlu'nun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Genç pilot adayı için memleketi Ödemiş'te bulunan Merkez Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Berfu Hatipoğlu'nun ailesi, iş arkadaşları, akrabaları ve ilçe sakinleri katıldı.

Genç pilot adayı Hatipoğlu'nun annesi ve babası, kızlarının tabutuna sarılarak ağladı. Berfu Hatipoğlu'nun tabutuna gelinlik ve çiçekler konuldu. Anne ve babanın feryatları yürek dağladı; fenalık geçiren anne ve baba yakınları tarafından telkin edildi. Hatipoğlu'nun cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Seyrekli Köy Mezarlığı'na götürüldü.

TEK HAYALİ PİLOT OLMAKTI

Cenaze töreninde meslektaşları Berfu Hatipoğlu'nu kaybetmenin acısını yaşayan meslektaşları, Berfu'nun tek hayalinin pilot olmak olduğunu söyledi. Pilot adaylarından Mehmet Kaya, "Çok üzgünüz, meslektaşımdı, ablam gibiydi kendisi. Pilot olmak hayaliydi, uçmak istiyordu. Çok neşeli sevecen bir insandı" dedi. Pilot eğitmenlerinden Uğur İşler ise, "İş arkadaşımdı, çok üzgünüz. Söylenecek bir şey yok" diye konuştu.