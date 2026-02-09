İzmir'de yanlış hedef yanlış infaz! Yeni Asır polisin notlarına ulaştı...

İzmir'in Bornova ilçesinde, işe gitmek için evinden çıkan 23 yaşındaki fabrika işçisi Sinan Ümit, çete üyelerinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Olay, 3 Şubat sabahı saat 06.30 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi.
HEDEFİ ŞAŞIRDILAR
Sinan Ümit, evinden ayrıldığı sırada kapıda pusu kuran şüpheliler tarafından otomobilden açılan ateşle vuruldu. Ağır yaralanan Ümit, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı; ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polisin yaptığı teknik takip ve fiziki operasyonlar sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin Aydın'ın İncirliova ilçesi Sınırteke Mahallesi'ndeki bir çiftlikte saklandığı tespit edildi.
İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çiftlik sahibi C.P. ile birlikte İ.B., B.T. ve E.M. gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olarak daha önce yakalanan dört kişiyle birlikte toplam sekiz şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamasındaki çarpraz sorguda, cinayetin yanlışlıkla işlendiği ortaya çıktı.
Çete üyeleri, suç örgütü lideri S.S.'ten aldıkları talimat doğrultusunda apartmandaki T.S. isimli kişiyi hedef almıştı. Ancak Sinan Ümit, apartmandan hedeften önce çıkınca kurşunlar ona isabet etti. Çete lideri S.S. ve iki kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.Olay, Bornova'daki mahalle sakinlerinde büyük üzüntü yarattı. Polis, cinayetle bağlantılı tüm şüphelileri yakalamak ve olayın tüm boyutlarını ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.