İzmir'de yanlış hedef yanlış infaz! Yeni Asır polisin notlarına ulaştı...

Çete üyeleri, suç örgütü lideri S.S.'ten aldıkları talimat doğrultusunda apartmandaki T.S. isimli kişiyi hedef almıştı. Ancak Sinan Ümit, apartmandan hedeften önce çıkınca kurşunlar ona isabet etti. Çete lideri S.S. ve iki kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.Olay, Bornova'daki mahalle sakinlerinde büyük üzüntü yarattı. Polis, cinayetle bağlantılı tüm şüphelileri yakalamak ve olayın tüm boyutlarını ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

