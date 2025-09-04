Kök hücre merkezi can dostlara umut oluyor

İZMİR'DE akademisyen ve veterinerler tarafından kurulan kök hücre merkezi, sağlıklı hayvanların dokularından elde edilen kök hücrelerle hasta hayvanların iyileşmesine katkı sağlıyor. Kentte veteriner hekimler Burak Antakyalıoğlu, İbrahim Süner, veteriner teknikeri Onur Süner ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mümin Alper Erdoğan'ın çalışmalarıyla hayata geçirilen merkezde, kök hücreler kedi ve köpeklerin türü ile ırkına göre ayırılıp, tedavi için özel olarak kullanılıyor.

YAN ETKİ RİSKİ OLDUKÇA DÜŞÜK

DOÇ. Dr. Mümin Alper Erdoğan, "Tedavilere yanıt alınamadığı durumlarda kök hücre aslında kurtarıcı olabiliyor. Herhangi bir yan etki görme riski oldukça düşük, başarı yüksek. Kök hücre tedavileri konusunda endişesi olanlar bence bu şansı vermeliler" dedi.