Aliağa Limanı’nda çıkan yangın kontrol altında

İZMİR'İN Aliağa ilçesindeki Nemport Limanı'nda önceki gün sabaha karşı yangın çıktı. Saat 04.00 sıralarında konteyner depolama alanında çıkan yangına itfaiye ekipleri 10 arazöz, 4 tonaj araç, 2 endüstriyel araç ve çok sayıda personel ile müdahale etti.

Yangının çıktığı alanda soğutma çalışmaları gün boyu devam etti.

İçerisinde balık yağı olduğu belirlenen konteynerlerde başlayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu tehlikeli kimyasal içeren konteynerlere ulaşmadan kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.