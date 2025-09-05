Zehir tacirlerine darbe: 11 operasyon, 11 tutuklama

İZMİR'İN Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Urla ilçelerinde yaz boyunca düzenlenen 11 ayrı operasyonda uyuşturucu tacirlerine ağır darbe indirildi. Operasyonlarda 23 şüpheliye işlem yapılırken, 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Urla Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 2025 yılının yaz aylarında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda; 264 kök kenevir bitkisi, 12 kilo 788 gram esrar-skank, 86 gram kokain, 35 adet sentetik ecza ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.