Ege sularında göçmen hareketliliği!

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta mahsur kalan 30 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 107 düzensiz göçmen ise yakalandı. Seferihisar ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bildirildi.

KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Aralarında 12 çocuğun da bulunduğu 30 düzensiz göçmeni kurtardı. Çeşme ilçesi açıklarında ise farklı saatlerde dört ayrı operasyon gerçekleştirildi. Lastik botta 1'i çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı. Saat 03.30'da görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-24) tarafından durdurulan bir başka lastik botta 39 düzensiz göçmen yakalandı. Saat 05.50'de aynı bölgede yine TCSG-24 tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen daha yakalandı. Toplamda 12'si çocuk 137 düzensiz göçmenin kurtarıldığı ve yakalandığı operasyonların ardından göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında da yasa dışı yollarla yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan göçmen yakalandı.

MAVİ DENİZİN KAHRAMANLARI

SAHİL Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak-31 Ağustos'ta denizlerde meydana gelen olaylarda özverili çalışmalarıyla 5 bin 423 kişiyi kurtarırken, 108 kişinin cansız bedenini denizden çıkardı. Kıyı illerde görev yapan "denizlerin sessiz kahramanları", fırtınadan makine arızasına, boğulma vakalarından kaza ve yangınlara kadar birçok olayda zamana karşı mücadele edip hayat kurtarmak için görev yapıyor.