İzmir polisinden suçlu avı

İZMİR'DE polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda cinayetten, yaralamaya, hırsızlıktan gasp ve oto hırsızlığına kadar çeşitli suçlardan aranan 2 bine yakın kaçak yakalandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, son bir ay içinde istihbari çalışmalar ve uygulamalar gerçekleştirdi. Çalışmalarda çok sayıda tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, kuru sıkı tabanca, narkotik madde, 3 bin 927 uyuşturucu hap ve çalıntı 2 otomobil ele geçirildi. 10 şüpheliye uyuşturucu madde ticaretinden, 150 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmaktan, 370 şüpheliye yoklama kaçağı olmaktan işlem yapıldı.