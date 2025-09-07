Mardinli kadınlar Kadifekale’de tandır kültürünü yaşatıyor

İZMİR'İN tarihi semtlerinden Kadifekale'de, Mardinli kadınlar tarafından yapılan tandır ekmeği hem kültürel mirası yaşatıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kadifekale surlarının içinde kurdukları tandırda geleneksel yöntemlerle ekmek pişiren kadınlar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kadifekale surları içerisinde odun ateşiyle kurulan tandırda, Mardin'e özgü ekmekler pişiren kadınlar, sabahın erken saatlerinde hazırlıklara başlayarak gün boyu üretim yapıyor. Tandır başında zorlu şartlarda çalışan kadınlar, hem geleneklerini yaşatıyor hem de evlerinin geçimini sağlıyor. Tandırda pişen ve sıcak olarak satışa sunulan ekmeklerin tanesi 20 liradan alıcı buluyor.