AK Partili Bursalı’dan CHP’li vekile çok sert tepki: Yeter ki sizin gibi hainlik edenler olmasın

CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde polisle partililer arasında yaşanan arbede sırasında CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız şehitlerimizi hedef alan alçak ifadeler kullandı. Sabah.com.tr'nin kaydettiği görüntüler sosyal medyayı salladı. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, CHP'li vekile çok sert tepki gösterdi. Bursalı, "Türk polisi kendisini koruyacak güce de yetkiye de birikime de sahiptir. Yeter ki polisimize bu sözleri sarf edenler gibi hainlik edenler olmasın." dedi.

ŞEHİTLERİMİZİN ÜZERİNDEN POLİSLERİ HEDEF ALDI

Sabah.com.tr, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan gergin anları anbean okuyucularına aktardı. Sabah.com.tr ekibinin çektiği arbede görüntülerinde bir CHP'li şahsın İzmir'deki 2 şehidimizin üzerinden polis memurlarını hedef aldığı görüldü. Şahıs, "Siz daha kendinizi koruyamıyorsunuz, bugün iki arkadaşınız katledildi. Buraya 5 bin kişi gelmişsiniz" ifadelerini kullandı.

SKANDAL SÖZLERİN SAHİBİ CHP'Lİ VEKİL ÇIKTI

Türkiye şehitlerine ağlarken, polisleri skandal sözlerle hedef alan kişinin CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız olduğu ortaya çıktı.

ŞEBNEM BURSALI: POLİSİMİZİN GÜCÜ HER ŞEYE YETER DE SİZİN GİBİ HAİNLER OLMASIN!

Sabah.com.tr'ye konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, saldırıda yaralananları ziyaret ettiğini, tüm İzmir'in şehitleri işin yasta olduğunu söyledi.

Bursalı, CHP'li vekile ise çok sert ifadelerle yüklendi:

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın, şerefli Türk polisine yönelik sözlerini kabul etmemiz mümkün değil. İzmir'de yaşanan saldırı sonrasında iki mensubunu şehit veren Emniyet Teşkilatımızın İstanbul'da düzeni sağlamaya çalışan mensuplarına yönelik CHP'li vekilin sözleri, emniyet güçlerimizin acısını daha da katlamıştır. Türk polisi kendisini koruyacak güce de yetkiye de birikime de sahiptir. Yeter ki polisimize bu sözleri sarf edenler gibi hainlik edenler olmasın.

"SANA HAK ETTİĞİN CEVABI VERİRİZ DE CENAZEMİZ VAR!"

Bursalı, sert ifadelerini sürdürerek şöyle devam etti:

Biz CHP'li vekile hak ettiği cevabı misliyle vermesini de biliriz ama İzmir'imiz şu an cenaze evidir. Cenaze evindeki acıya herkesin saygı göstermesini bekler, cümleleri bu hassasiyetle kurmasını isteriz.