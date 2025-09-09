Birlikte hazırlandılar birlikte kazandılar

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Soner Kaya ve ev hanımı Nihal Kaya'nın 3 oğlundan Hüseyin Efe ve Kağan Can, YKS sınavının ardından Katip Çelebi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. İki arkadaş gibi büyüyen Kaya kardeşler, aynı üniversitede aynı bölümü kazandıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Geçen yıl Güzelbahçe 60'ıncı Yıl Anadolu Lisesi'nden mezun olan ve 11'inci sınıfta sınava hazırlanmaya başlayan Hüseyin Efe Kaya, zor bir süreç geçirdiğini ama çok çalıştığını söyledi. Anne Nihal Kaya, "Onları çok seviyorum. Çok dua etmiştim. Sağlık alanı olmayınca aynı okul ve bölüm olmasını çok istedim" diye konuştu.