Son dakika: İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi: Şüphelilerden biri İran uyruklu

Son dakika İzmir haberleri...İzmir Balçova’da polis merkezine gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 polis memuru şehit eden saldırgan E.B’nin irtibatlı olduğu şahsa operasyon düzenlendi. İstanbul Esenyurt’ta yaşayan İran’lı Khaleg Nooriborojerdi gözaltına alınırken saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 27'ye yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Balçova Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi'nin (32) saldırgan E.B. ile irtibatlı olduğu tespit edildi.

Şüpheli K.N. Esenyurt'ta polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 27'YE YÜKSELDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında gözaltı sayısı 27'ye ulaştı.

Soruşturma kapsamında yaralı olarak yakalanan saldırının faili 16 yaşındaki E.B, annesi A.B, babası N.B, iki arkadaşı A.K. ile D.Ş'nin yanı sıra İstanbul'da İran uyruklu K.N. (32), Ankara'da B.Y. ve C.T, Şanlıurfa'da M.A. gözaltına alınmıştı.

