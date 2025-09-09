İzmir’in kurtuluşunun 103. yılına özel gösteri nefesleri kesti

Gündoğdu Meydanı'nda toplanan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Türk Yıldızları'nın sergilediği akrobasi gösterisi büyük beğeni topladı.

Ardından SOLOTÜRK'ün nefes kesen manevraları, meydanı dolduran kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı.

Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve marşlarla gösteriye eşlik ederken, cep telefonlarıyla kaydettikleri anlarla etkinliği ölümsüzleştirdi.

İzmir'in Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında saatler 18.00'i gösterdiğinde merakla beklenen hava gösterileri başladı. Gündoğdu Meydanı SoloTürk ve Türk Yıldızları'nın hava gösterisine ev sahipliği yaptı.

Türk Yıldızları ve SoloTürk'ün nefes kesen gösterileri İzmirlilerden büyük alkış aldı. Pilotların yaptığı akrobatik hareketler ile izleyiciler büyük bir heyecan yaşadı.

SoloTürk pilotları gökyüzünde yaptıkları anonsla İzmir'in kurtuluşunu kutlayıp, Balçova'da Polis Merkezine yönelik saldırıda şehit olan 1'inci sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın'ı rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla alanı dolduran binlerce İzmirli o anları izlerken, cep telefonlarıyla video çekti.