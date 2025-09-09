İzmirli profesörün motor tutkusu

İzmir, Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lale Dilbaş, 60'ıncı yaşını motosikletiyle çıktığı 60 günlük Avrupa yolculuğuyla karşıladı. Prof. Dr. Lale Dilbaş, 2 bin 500'ü motosiklet ile olmak üzere 60 günde 12 bin 377 kilometre yol yaptı. 19 Haziran'da Çeşme'den yola çıkıp, 16 Ağustos'ta evine Dilbaş, yolculuğu esnasında 60'ıncı yaşını da kutladı. Prof. Dr. Lale Dilbaş, Türkiye ile birlikte Yunanistan, İtalya, Arnavutluk, Karadağ, Hırvatistan, Slovenya, Hollanda ve Almanya olmak üzere 11 ülkeyi gezdi.