Son dakika: İzmir'de 2 polisi şehit eden saldırganın annesi: Normalde pısırık bir çocuktu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine pompalı tüfekle saldırı düzenleyen 16 yaşındaki E.B.'nin anne ve babası da soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Baba N.B.'nin ilk ifadesinde, oğlunun son dönemde radikal tavırlar sergilediğini söylediği öğrenildi.
Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'nde 09.00 sıralarında, Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne giden yüzü kar maskeli E.B., pompalı tüfekle nöbet kulübesine ateş etti. Burada görevli polis memuru Hasan Akın şehit olurken, silah sesleri üzerine merkezde görevli polisler, saldırgana müdahale etti. Polislerle saldırgan arasında çıkan çatışmada 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir de şehit oldu. Polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı yaralandı. Bir sivil vatandaş da elinden yara aldı.
AYNI SOKAKTA OTURUYOR
E.B.'nin Balçova Nevvar Salih İşgören Lisesi'nde okuduğu ve evin tek çocuğu olduğu belirtildi. Ailenin 15 yıldır karakolla aynı sokakta yaşadığı, babasının bir hastanede sağlık görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.
BABA N.B.: 'SON DÖNEMDE RADİKALLEŞTİ'
Yaralı yakalanan E.B.'nin babası N.B. ve annesi A.B. soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Baba N.B.'nin olayla ilgili ilk ifadesinde, oğlunun son dönemlerinde radikal bir tavır sergilediğini söylediği öğrenildi. N.B. oğlunun bilgisayar ve telefonla çok sık zaman geçirdiğini, kendisini bu konuda çok kez uyardıklarını ve devam etmesi durumunda polise gideceklerini söylediklerini anlattı.
Hürriyet'te yer alan habere göre, anne A.B.'nin de "Son dönemde çok farklı internet sitelerine giriyordu. Şiddet içerikli videolar izliyordu. Normalde pısırık bir çocuktu. Ancak giderek radikalleşti. Hepimize 'Siz kâfirsiniz' demeye başlamıştı. Bunu yapması bizi şoke etti" dediği öğrenildi.