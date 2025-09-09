Son dakika: İzmir'de 2 polisi şehit eden saldırganın annesi: Normalde pısırık bir çocuktu

Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'nde 09.00 sıralarında, Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne giden yüzü kar maskeli E.B., pompalı tüfekle nöbet kulübesine ateş etti. Burada görevli polis memuru Hasan Akın şehit olurken, silah sesleri üzerine merkezde görevli polisler, saldırgana müdahale etti. Polislerle saldırgan arasında çıkan çatışmada 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir de şehit oldu. Polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı yaralandı. Bir sivil vatandaş da elinden yara aldı.

AYNI SOKAKTA OTURUYOR

E.B.'nin Balçova Nevvar Salih İşgören Lisesi'nde okuduğu ve evin tek çocuğu olduğu belirtildi. Ailenin 15 yıldır karakolla aynı sokakta yaşadığı, babasının bir hastanede sağlık görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

BABA N.B.: 'SON DÖNEMDE RADİKALLEŞTİ'

Yaralı yakalanan E.B.'nin babası N.B. ve annesi A.B. soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Baba N.B.'nin olayla ilgili ilk ifadesinde, oğlunun son dönemlerinde radikal bir tavır sergilediğini söylediği öğrenildi. N.B. oğlunun bilgisayar ve telefonla çok sık zaman geçirdiğini, kendisini bu konuda çok kez uyardıklarını ve devam etmesi durumunda polise gideceklerini söylediklerini anlattı.