Son dakika: İzmir’deki saldırganın dedesi ilk kez konuştu! Evde dikkat çeken detay

Son dakika haberleri... İzmir'de dün 16 yaşındaki E.B, Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine tüfekle ateş açtı.

Saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir vatandaş yaralandı.

CANİNİN DEDESİ A HABER'E KONUŞTU

Saldırganın dedesi Hamza B. A Haber'e şu açıklamalarda bulundu:

Söyleyecek bir şeyim kalmadı artık.Her şey meydanda. Torunum iyi bir çocuktu. Böyle bir şey de beklemiyordum. Gece buradaydı, evdeydi. Kullandığı silah babasının üstüne kayıtlı. Babası almıştı onu.

Dedenin ifadesine göre; torunu olayın önceki akşamı evinde geçirdi. Hem dede hem baba evde uyuyordu. Anne erken gitmişti işe. İşte evden çıktıktan sonra yaklaşık 150 metre ilerideki polis merkezine saldırıyı yaptı.

E.B. özellikle emniyet müdürümüzü şehit etmeden önce evin arka tarafına dolaştı. Orada silahını yeniden doldurarak Emniyet Müdürünü şehit etti. Öncesinde de polis merkezinin önünde bir polis yaralandı. Orada da bir şehidimiz vardı.

SALDIRGANIN EVİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

16 yaşındaki E.B.'nin odasında defterleri, kitapları eşyaları bulunurken saldırıda kullandığı pompalı tüfeğin temizleme seti dikkatlerden kaçmadı.

Ailenin yaklaşık 50 yıldır aynı evde yaşadığı belirtilirken anne, baba, saldırgan, dede ve kız kardeş ile birlikte 5 kişi aynı evi paylaşıyordu.

Son dakika: İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıdan yeni görüntü: Linç girişimini polis engelledi