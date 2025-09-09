Son dakika: İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıdan yeni görüntü: Linç girişimini polis engelledi

İzmir'in Balçova ilçesinde dün polis merkezine düzenlenen ve 2 polisin şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Saldırganın 2 polisi şehit ettikten sonra yaralı olarak gözaltına alınmasının ardından sokaktaki öfkeli kalabalık bölgeye doğru koştu. Polisleri şehit eden saldırganı linç etmek isteyen kalabalık, yine polis tarafından durduruldu. Ayrıca saldırganın polis otosuna bindirilişi ve hastaneye götürülme anı görüntüleri de ortaya çıktı.