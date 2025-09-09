  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Son dakika: İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıdan yeni görüntü: Linç girişimini polis engelledi

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine saldıran ve 2 polisimizi şehit eden 16 yaşındaki saldırganı linç girişiminden polis ekipleri kurtardı. Öte yandan saldırı sonrası yeni görüntüler de ortaya çıktı.

İzmir'in Balçova ilçesinde dün polis merkezine düzenlenen ve 2 polisin şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Saldırganın 2 polisi şehit ettikten sonra yaralı olarak gözaltına alınmasının ardından sokaktaki öfkeli kalabalık bölgeye doğru koştu.

Polisleri şehit eden saldırganı linç etmek isteyen kalabalık, yine polis tarafından durduruldu. Ayrıca saldırganın polis otosuna bindirilişi ve hastaneye götürülme anı görüntüleri de ortaya çıktı.



LİNÇ GİRİŞİMİNİ POLİS ENGELLEDİ
Öte yandan, olay sonrası sokakta bulunan vatandaşlar, 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırganı linç etmek istedi. Meslektaşlarını şehit vermelerine rağmen soğukkanlılığını koruyan polis ekipleri, linç girişimini engelledi; kalabalığı havaya ateş ederek dağıttı. O anlar da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

