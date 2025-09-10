İZSU su kesintilerini duyurdu: 10 Eylül Çarşamba İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Su kesintisi hangi ilçelerde olacak? 7 Saat sürecek su kesintisi hangi ilçede?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR SU KESİNTİSİ 10 EYLÜL ÇARŞAMBA

BAYRAKLI DOĞANÇAY 10.09.2025 saat 06:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.