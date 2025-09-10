İZSU su kesintilerini duyurdu: 10 Eylül Çarşamba İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Su kesintisi hangi ilçelerde olacak? 7 Saat sürecek su kesintisi hangi ilçede?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR SU KESİNTİSİ 10 EYLÜL ÇARŞAMBA
BAYRAKLI DOĞANÇAY 10.09.2025 saat 06:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
ALPASLAN, CENGİZHAN 10.09.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA YUNUS EMRE 10.09.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME REİSDERE 10.09.2025 saat 10:24 ile 13:24 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ ŞİRİNTEPE 10.09.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ALİ FUAT CEBESOY, ESENLİK, REFET BELE, TAHSİN YAZICI 10.09.2025 saat 10:52 ile 12:52 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK POYRACIK10.09.2025 saat 08:11 ile 12:11 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK AKARCALI, ALTINORDU, BAYRAKLI, ETİLER, KOCAKAPI, YEŞİLDERE 10.09.2025 saat 10:22 ile 12:22 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ALSANCAK 10.09.2025 saat 09:50 ile 16:50 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR SIĞACIK 10.09.2025 saat 10:45 ile 13:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK ÇAMLIK 10.09.2025 saat 09:51 ile 11:51 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE CUMHURİYET 10.09.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA TORASAN10.09.2025 saat 10:17 ile 12:17 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.