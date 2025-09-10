Konak Belediyesi’nde maaş krizi büyüyor

İZMİR Konak Belediyesi'nde görev yapan Merbel işçileri, maaşlarının eksik yatırılması ve sosyal haklarının ödenmemesi nedeniyle belediye binası önünde başlattıkları oturma eylemini sürdürüyor. İşçiler, yarım maaş, iki gıda kartı ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan geriye dönük alacaklarla birlikte yaklaşık 100 bin TL'yi bulan hak edişleri ödenene kadar eyleme devam edeceklerini belirtti.

Genel-İş İzmir 5 No'lu Şube yöneticileri ve işyeri temsilcilerinin de destek verdiği eylemde, belediye yönetimine çağrı yapılarak işçilerin mağduriyetinin giderilmesi istendi. Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, son meclis toplantısında beklenen kredinin onaylanması halinde eksik kalan maaşların ödeneceğini açıklamıştı.