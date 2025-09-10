Son dakika: İzmir'deki karakol saldırısında flaş gelişme: 16 şüpheli hakkında karar

11 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Saldırganın hastanede tedavisi devam ederken, emniyete işlemleri tamamlanan ve yaşları 18'den küçük olduğu öğrenilen 16 şüpheli adliye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 11 şüphelini ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın'ın cenazeleri dün düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 polisin şehit olduğu 2'si polis 3 kişinin yaralandığı saldırı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "08.09.2025 tarihinde İzmir ili Balçova ilçesi Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik gerçekleştirilen ve iki polisimizin şehit olduğu silahlı saldırı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında olayda eylemi gerçekleştiren E.B. isimli faili sosyal medya platformu üzerinden takip eden 16 suça sürüklenen çocuk tespit edilerek gözaltına alınmış, ifade alma işlemleri bizzat İzmir Cumhuriyet savcıları tarafından gerçekleştirilmiştir. Suça sürüklenen çocuklar ifade alma işlemleri sonrası kendilerine 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 'Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler' başlıklı kısmının 5'inci maddesinde yer alan tedbirlerden eğitim tedbiri, danışmanlık tedbiri ve sosyal medya kullanımı eğitimi tedbiri uygulanmak suretiyle serbest bırakılmışlardır" denildi.