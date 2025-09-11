İzmir'de karaciğer nakli ile 2 bebek yeniden doğdu!

İzmir'de, karaciğer yetmezliği nedeniyle aynı kaderi paylaşan biri Libya, diğeri Gürcistan uyruklu iki bebek, canlı vericili nakil operasyonuyla sağlığına kavuştu. Safra yolları yokluğu (Bilier atrazi) tanısı konulan Libyalı Hatan Barghout'a babası Fuad Barghout'tan (41), karaciğer sirozu tanısı koyulan Giorgi İntskirveli ve Ana Ormotsadze (36) çiftinin 4 aylık erkek bebekleri Saba İntskirveli'ye ise annesi Ana Ormotsadze'den alınan karaciğer dokusu nakledildi. Biri 6, diğeri 8 kilo olan bebeklerin fonksiyonlarının normale döndüğü ve birkaç gün içinde taburcu edilecekleri bildirildi. Nakiller, özel bir hastanede Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirildi. Operasyonda Doç. Dr. Cahit Yılmaz, Prof. Dr. Sema Aydoğdu, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Dr. Rasim Farajov, Doç. Dr. Mert Akan, Uzm. Dr. Alihan Pirim ve Uzm. Dr. Özgür Bolat görev aldı.

'BEBEĞİMİZİN DURUMU GAYET İYİ' Prof. Dr. Sema Aydoğdu, nakil öncesinde yürüyemeyen Hatan bebeğin kısa sürede toparlandığını belirterek, "Hatan bebek çocuklarda en çok karaciğer nakil nedeni olan safra yollarının olmayışı sorunu ile hastanemize geldi. Babasından nakil olan bebeğimizin durumu gayet iyi. Ama geldiğinde karaciğer yetmezliğinin son aşamasındaydı. Çok ağır bir beslenme yetersizliği ve karındaki sıvı toplanmasından dolayı organlarının büyüklüğü yüzünden geniş bir karnı vardı. Solunumda sıkıntısı mevcuttu. Yetmezlikle ilgili tüm bulguları oturmuştu" dedi. Prof. Dr. Aydoğdu, nakilde kullanılan organ parçasına ilişkin ise "Çocukların ağırlıklarının yüzde 1'i kadar bir parçanın nakledilmesini ideal buluyoruz. Bu çocuk da nakle girerken 8 kilo civarındaydı. 80-100 gram arasında bir organa gereksinimi vardı. Şimdi karaciğer fonksiyonları tamamen normale döndü. Fakat vücudu tamir aşamasındayız. Yavaş yavaş toparlanıyor, hatta birkaç gün içerisinde taburcu etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.