Bergama Vapuru ile 8 bin yıllık tarihe yolculuk

İZMİR Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ AŞ'nin Körfez'in emektarı Bergama Vapuru'yla yapılan Körfez Turları yaz molasının ardından 14 Eylül Pazar günü başlıyor. 11.00 ile 13.00 saatleri arasında düzenlenen tura katılan İzmirliler, profesyonel rehberler eşliğinde hem Körfez'in maviliklerinde keyifli anlar yaşayacak hem de kentin 8 bin 500 yıllık tarihini keşfetme imkanı bulacak. Konak İskelesi'nden hareketle başlayan 2 saatlik turda rehberler İzmir'in kıyı şeridinden görülebilen tarihi yapılar, efsaneler ve kentin tarihi ile ilgili bilinmeyen detayları misafirlere aktaracak. Fotoğraf tutkunları da turda eşsiz kareleri yakalama fırsatı bulacak. Tur sonunda ziyaretçiler yine Konak İskelesi'ne bırakılacak.