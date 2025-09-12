İlayda‘yı öldüren zanlıya müebbet

İZMİR'DE geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İlayda Alkan'ı (20) bıçakla öldürüp, annesi Oya Taran'ı (45) yaralayan Yunus Yılmaz (32) ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

HEYET KARAR VERDİ

OLAY, 8 Mart 2024'te Konak ilçesinde, Konak Üst Geçidi yakınlarında meydana geldi. Burada Oya Taran ile kızı İlayda Alkan, bir hastanede veri giriş memuru olan Yunus Yılmaz'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Yaşanan arbedede anne ve kızı vücutlarının çeşitli yerlerinden, Yunus Yılmaz da bacağından yaralandı. Tedaviye alınan yaralılardan İlayda Alkan, kurtarılamadı.

Yunus Yılmaz hakkında İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Kadına yönelik kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın 3'üncü duruşmasında, mahkeme heyeti kararını açıklayıp, sanık Yunus Yılmaz'a, Alkan'ı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Taran'ı yaralama suçundan ise 18 yıl hapis cezası verdi.